Виталий Королев: Участники поисковой смены «Вахта памяти. Ржев – Дальний Восток» подняли останки 24 красноармейцев

Смена была насыщенной. Фото: ПТО.

В военно-патриотическом лагере имени Героя Советского Союза Фёдора Охлопкова в Ржевском округе Тверской области завершилась поисковая смена «Вахта памяти. Ржев – Дальний Восток». Об итогах смены рассказал Виталий Королев в своем канале в мессенджере "Макс".

Глава региона сообщил, что вместе с тверскими молодыми поисковиками в лагере работали юноши и девушки из Москвы, Казахстана, с Дальнего Востока, Донбасса, из Новороссии.

За смену были подняты останки 24 советских воинов. С останками красноармейцев обнаружили два смертных медальона, один из которых расшифрован.

"Уверен, что работа в полях, погружение в историю Ржевской битвы, встречи с ветеранами и участниками боевых действий позволяют молодому поколению по-настоящему осознать цену, которую заплатили деды и прадеды за свободу и будущее нашей великой страны", - написал Виталий Королев, добавив, что горд молодыми людьми, возвращающими из небытия имена павших за страну героев.

Участники смены. Фото: ПТО.

За всё время существования лагеря (с 2020 года) участниками его смен стали более десяти тысяч юных поисковиков - как тверских, так и приезжающих на ржевскую землю из самых разных уголков страны.