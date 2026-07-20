Суд уволил чиновницу из Сонковского района за утаивание доходов мужа

Прокуратура выявила сокрытие имущества в декларациях чиновницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Сонковского района Тверской области в ходе антикоррупционной проверки выявила грубые нарушения в декларациях чиновницы. Установлено, что руководитель муниципального ведомства не предоставила сведения о доходах, имуществе и обязательствах своего супруга за 2023 и 2024 годы.

Кроме того, в собственной декларации за 2024 год служащая скрыла сведения о личных банковских счетах и наличии квартиры в собственности. Несмотря на законное требование о безальтернативном увольнении за такие нарушения, администрация округа ограничилась выговором.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском, потребовав признать бездействие властей незаконным и расторгнуть контракт с чиновницей в связи с утратой доверия. Суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора. На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.