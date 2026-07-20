В Тверской области 1098 выпускников воспользовались шансом улучшить баллы на ЕГЭ

Фото: Виктория ТУШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В июле в дополнительные дни пересдачи ЕГЭ возможностью улучшить результаты на экзаменах воспользовались 1098 выпускников региона. Чаще всего пересдавали ЕГЭ по обществознанию, информатике, русскому языку и профильной математике.
В итоге, как сообщил областной Минобр, 784 одиннадцатиклассников набрали больше баллов, чем ранее, причем четверо еще и сдали экзамены на 100 баллов.
Окончательные итоги основного периода ЕГЭ в Тверской области подведут не позднее 24 июля по итогам рассмотрения апелляций.
Узнать свои финальные баллы с учетом пересдач можно на официальном сервисе ЕГЭ или через личный кабинет на «Госуслугах».