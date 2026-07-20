Росгвардия Тверской области пресекла 31 нарушение за неделю

За прошедшую неделю экипажи совершили более 280 выездов по сигналам тревоги Фото: Росгвардия Тверской области.

Сотрудники регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии подвели итоги круглосуточного несения службы за последние 168 часов. Помимо реагирования на тревожные сигналы, патрульные группы порядка 13 раз выезжали по сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения общественной безопасности граждан.

В ходе патрулирования росгвардейцы пресекли 31 административное правонарушение, при этом краж на охраняемых ведомством объектах допущено не было.

Одновременно с оперативной работой Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Тверской области продолжает набор граждан на должности младшего начальствующего состава — полицейских и полицейских-водителей. По вопросам трудоустройства соискатели могут обратиться в отдел кадров ФГКУ «УВО ВНГ России по Тверской области» по телефону 8 (4822) 34-35-98.