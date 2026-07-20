Россельхознадзор проверил импорт клубники и орехов в Тверскую область

С 13 по 17 июля 2026 года специалисты Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провели масштабную проверку импортных, экспортных и внутренних грузов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям завершили еженедельные проверки перемещения продукции. На территории Тверской области при отгрузке на экспорт было досмотрено 1 042,11 кубометра лесопродукции и 19,25 тонны комбикормов, на которые выдали 20 сертификатов для отправки в Узбекистан, Беларусь, Турцию и Южную Корею. Также инспекторы проконтролировали 6 985,5 кубометра лесоматериалов из карантинных зон, оформив 139 электронных сертификатов в Московскую, Ленинградскую, Смоленскую, Новгородскую, Воронежскую, Нижегородскую, Калининградскую области, Краснодарский и Ставропольский края и Карелию.

На таможне досмотрели импортные грузы: из Беларуси поступило около 28 тонн свежей клубники, 17,5 тонны белокочанной капусты, более 2837 тонн фуражной пшеницы, 510 саженцев декоративных деревьев и 756 поддонов. Из Австрии привезли 0,6 тонны кормовых добавок, из Польши — 12 тонн лекарственного сырья, из Таджикистана — 22 тонны хлопка, а из Китая — 5 тонн орехов макадамия и пекан. В Ярославской области за этот же период на экспорт досмотрели 1 771,75 кубометра лесоматериалов, 67,608 тонны пшеничной муки и 6 576 горшечных роз и фаленопсисов. Для их отправки в Армению, Беларусь, Китай и Калининградскую область выдали 44 сертификата.

Из карантинных зон проверили 75,11 тонны свежих огурцов, 144 244 штуки горшечных цветов и 348 кубометров хвойного леса, оформив 257 электронных документов в регионы от Поволжья до Урала, включая Пермский и Краснодарский края, ХМАО, Башкортостан, Татарстан и Удмуртию. Белорусский импорт в Ярославле составил 135,45 тонны ржаной муки, поступившей двумя партиями. Специалисты подчеркнули, что ни в одном из проверенных грузов в обоих регионах опасных карантинных объектов обнаружено не было.