Жителей Тверской области предостерегли от ботулизма при заготовке грибов

Ведомство призвало жителей не покупать лесные грибы у частных лиц и в местах несанкционированной торговли. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Тверской области выпустило памятку о рисках, связанных со сбором и консервированием грибов. Главную угрозу представляет ботулизм, споры которого попадают из почвы, поэтому перед заготовкой грибы нужно тщательно очищать щеткой.

Домашние консервы рекомендуют хранить исключительно в холодильнике, закрывать неплотными крышками без герметизации, кипятить 15–20 минут перед употреблением и выбрасывать при вздутии банок. Тверские специалисты призывают собирать только знакомые грибы в корзины вдали от дорог и заводов, обрабатывая их в день сбора (условно-съедобные волнушки, грузди, сморчки и строчки обязательно вымачивают или отваривают).

Из рациона грибные блюда необходимо исключить детям, беременным, кормящим и лицам с заболеваниями ЖКТ. Покупка грибов допускается только на официальных рынках после ветеринарно-санитарной экспертизы или в магазинах, но не у частных лиц. При появлении слабости, тошноты или рвоты требуется немедленно обратиться к врачу.