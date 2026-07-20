Эксперты прокомментировали отчет Виталия Королева о работе Правительства Тверской области

Самое важное по мнению экспертов, что все проекты являются частью единой долгосрочной стратегии развития региона. Фото: ПТО.

Глава региона рассказал об итогах деятельности исполнительных органов государственной власти в 2025 году.

16 июля глава региона Виталий Королев представил депутатам Законодательного Собрания Тверской области ежегодный отчет о деятельности исполнительных органов государственной власти за 2025 год. Важная часть выступления была посвящена тому, каким будет развитие Верхневолжья в ближайшие годы: от экономики и промышленности до здравоохранения, благоустройства и поддержки семей.

Доклад Виталия Королева прокомментировал член постоянного комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Тверской области, член депутатской фракции «Единая Россия» Александр Слепышев.

– Сегодня жители Тверской области уже видят реальные результаты масштабной работы по развитию инфраструктуры региона. И речь идет не только о строительстве и ремонте дорог. Так, в Конаковском округе продолжается капитальный ремонт моста через реку Донховку — главного моста города Конаково. О необходимости его реконструкции говорили несколько десятилетий: сооружение находилось в неудовлетворительном состоянии, однако долгое время к ремонту не приступали. Сегодня работы активно ведутся, необходимое финансирование обеспечено, и уже в этом году жители смогут пользоваться обновленным мостом. Не менее значимым проектом является строительство Западного моста в Твери, продолжается ремонт автомобильных дорог по всей области.

Как отметил Александр Викторович, транспортная инфраструктура развивается комплексно — дороги строятся не только между населенными пунктами, но и к промышленным предприятиям и туристическим объектам. Яркий пример такого подхода — создание современного транспортно-пересадочного узла в Завидово. Здесь уже сформирована инфраструктура речного порта, а сейчас продолжается строительство новой железнодорожной линии от станции Решетниково. После завершения проекта пассажиры смогут быстро пересаживаться с поездов на речной транспорт, что значительно повысит транспортную доступность туристического кластера и станет одним из драйверов развития внутреннего туризма.

– Параллельно развивается и социальная инфраструктура. В муниципалитетах открываются новые фельдшерско-акушерские пункты, а в Конаковском округе построены сразу две новые школы. Для территории это действительно беспрецедентный случай: за последние десятилетия подобных масштабов строительства образовательных учреждений здесь не было. Продолжается и реализация программы газификации. Недавно Виталий Геннадьевич провел рабочую встречу с руководством «Газпрома», по итогам которой достигнуты договоренности о расширении программы газификации региона. Благодаря этому в нее будут включены дополнительные муниципальные образования, а значит, природный газ станет доступен еще большему числу жителей.

Самое важное, что все эти проекты являются частью единой долгосрочной стратегии развития региона. Видно, что руководство области работает не по принципу решения сиюминутных проблем, а системно — формируя задел на годы вперед. Виталий Королев активное взаимодействует с федеральным центром, что позволяет привлекать дополнительные средства и реализовывать новые проекты, – отметил Александр Слепышев.

Отдельное внимание в своем отчете Виталий Королев уделил поддержке участников специальной военной операции и их семей. Глава региона отметил, что в Тверской области действует один из самых масштабных в стране комплексов мер поддержки, который постоянно расширяется.

Участники и ветераны СВО могут получить помощь в трудоустройстве, медицинской реабилитации, газификации домовладений, а их дети — льготы при поступлении в школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. Координацию этой работы осуществляет тверской филиал фонда «Защитники Отечества». Кроме того, в регионе продолжается развитие программы «Герои Верхневолжья», выпускники которой уже работают в системе государственного и муниципального управления.

Положительную оценку региональной системе поддержки дал участник спецоперации Алексей Коновалов:

– Государственная поддержка участников СВО и членов их семей очень важна. В нашей стране она среди основных приоритетов и здесь многое зависит от активности власти на региональном уровне и качества работы органов местного самоуправления. Можно с уверенностью сказать, что в Тверской области, с учётом накопления опыта, а также обращений от военнослужащих, проведена большая работа по созданию эффективной системы социальной поддержки участников СВО и членов их семей, которая помогает людям, вернувшимся с фронта, а также их близким.