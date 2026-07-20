Фото: Павел МАКАРОВ.
На выставке ретро-автомобилей во время празднования Дня города в Твери 19 июля представили легендарную машину DeLorean DMC-12. Автомобиль, ставший культовым благодаря фантастической кинотрилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее», приобрел тверичанин Кирилл Левин.
Фото: Павел МАКАРОВ.
Для его коллекции это уже второй ретро-экземпляр после отечественного ГАЗ-69. По сведениям портала tverigrad.ru, Левин нашел подходящую модель 1981 года выпуска на аукционе в США и рассматривает покупку как выгодное финансовое вложение. Машина оснащена мотором объемом 2,8 литра мощностью 130 лошадиных сил, способна разгоняться до 100 км/ч за 10,5 секунд, а ее кузов выполнен из некрашеной нержавеющей стали по дизайну Джорджетто Джуджаро.
Фото: Павел МАКАРОВ.
Модель производилась в Северной Ирландии, всего было выпущено около 9 тысяч штук, из которых сейчас сохранилось порядка 6 тысяч. Владелец не планирует ездить на ней по улицам — спорткар останется исключительно выставочным экспонатом.
Фото: Павел МАКАРОВ.
Перед показом на празднике Левин заменил неисправную тормозную систему и укомплектовал авто репликами из фильма — бутафорским номером «OUTATIME» и спортивным альманахом на торпеде. Сейчас он ждет запчасти из США для полного технического ремонта.