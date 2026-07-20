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НовостиОбщество20 июля 2026 12:58

Редкий автомобиль DeLorean из культового кино показали на Дне города в Тверифото

Тверичанин Кирилл Левин пополнил свой гараж редким американским спорткаром DeLorean DMC-12 из фильма "Назад в будущее"
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Выпущенный в Северной Ирландии спорткар из нержавеющей стали оснащен 130-сильным двигателем объемом 2,8 литра.

Выпущенный в Северной Ирландии спорткар из нержавеющей стали оснащен 130-сильным двигателем объемом 2,8 литра.

Фото: Павел МАКАРОВ.

На выставке ретро-автомобилей во время празднования Дня города в Твери 19 июля представили легендарную машину DeLorean DMC-12. Автомобиль, ставший культовым благодаря фантастической кинотрилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее», приобрел тверичанин Кирилл Левин.

Дизайн кузова из нержавеющей стали для автомобиля разработал легендарный итальянский дизайнер Джорджетто Джуджаро.

Дизайн кузова из нержавеющей стали для автомобиля разработал легендарный итальянский дизайнер Джорджетто Джуджаро.

Фото: Павел МАКАРОВ.

Для его коллекции это уже второй ретро-экземпляр после отечественного ГАЗ-69. По сведениям портала tverigrad.ru, Левин нашел подходящую модель 1981 года выпуска на аукционе в США и рассматривает покупку как выгодное финансовое вложение. Машина оснащена мотором объемом 2,8 литра мощностью 130 лошадиных сил, способна разгоняться до 100 км/ч за 10,5 секунд, а ее кузов выполнен из некрашеной нержавеющей стали по дизайну Джорджетто Джуджаро.

Для восстановления рассохшихся прокладок и проведения полного технического ремонта владелец заказал оригинальные детали из США.

Для восстановления рассохшихся прокладок и проведения полного технического ремонта владелец заказал оригинальные детали из США.

Фото: Павел МАКАРОВ.

Модель производилась в Северной Ирландии, всего было выпущено около 9 тысяч штук, из которых сейчас сохранилось порядка 6 тысяч. Владелец не планирует ездить на ней по улицам — спорткар останется исключительно выставочным экспонатом.

Экземпляр DeLorean подготовили к выставке с использованием оригинальных кинодеталей — спортивного альманаха и номера «OUTATIME».

Экземпляр DeLorean подготовили к выставке с использованием оригинальных кинодеталей — спортивного альманаха и номера «OUTATIME».

Фото: Павел МАКАРОВ.

Перед показом на празднике Левин заменил неисправную тормозную систему и укомплектовал авто репликами из фильма — бутафорским номером «OUTATIME» и спортивным альманахом на торпеде. Сейчас он ждет запчасти из США для полного технического ремонта.