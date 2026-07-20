Выпущенный в Северной Ирландии спорткар из нержавеющей стали оснащен 130-сильным двигателем объемом 2,8 литра. Фото: Павел МАКАРОВ.

На выставке ретро-автомобилей во время празднования Дня города в Твери 19 июля представили легендарную машину DeLorean DMC-12. Автомобиль, ставший культовым благодаря фантастической кинотрилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее», приобрел тверичанин Кирилл Левин.

Дизайн кузова из нержавеющей стали для автомобиля разработал легендарный итальянский дизайнер Джорджетто Джуджаро. Фото: Павел МАКАРОВ.

Для его коллекции это уже второй ретро-экземпляр после отечественного ГАЗ-69. По сведениям портала tverigrad.ru, Левин нашел подходящую модель 1981 года выпуска на аукционе в США и рассматривает покупку как выгодное финансовое вложение. Машина оснащена мотором объемом 2,8 литра мощностью 130 лошадиных сил, способна разгоняться до 100 км/ч за 10,5 секунд, а ее кузов выполнен из некрашеной нержавеющей стали по дизайну Джорджетто Джуджаро.

Для восстановления рассохшихся прокладок и проведения полного технического ремонта владелец заказал оригинальные детали из США. Фото: Павел МАКАРОВ.

Модель производилась в Северной Ирландии, всего было выпущено около 9 тысяч штук, из которых сейчас сохранилось порядка 6 тысяч. Владелец не планирует ездить на ней по улицам — спорткар останется исключительно выставочным экспонатом.

Экземпляр DeLorean подготовили к выставке с использованием оригинальных кинодеталей — спортивного альманаха и номера «OUTATIME». Фото: Павел МАКАРОВ.

Перед показом на празднике Левин заменил неисправную тормозную систему и укомплектовал авто репликами из фильма — бутафорским номером «OUTATIME» и спортивным альманахом на торпеде. Сейчас он ждет запчасти из США для полного технического ремонта.