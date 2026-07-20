Рэпер Navai поблагодарил Виталия Королева за приглашение в Тверь

Рэпер выступил перед жителями и гостями Твери на праздновании Дня города 19 июля. Фото: соцсети музыканта Navai.

Музыкант Наваи Бакиров (Navai) стал одним из участников праздничных мероприятий, прошедших в Твери 19 июля.

После своего выступления артист опубликовал в социальной сети совместную фотографию с главой Тверской области Виталием Королевым, поблагодарив его за личное приглашение выступить перед жителями Верхневолжья.

Как сообщает портал tvernews.ru, рэпер также тепло поздравил горожан с праздником и поблагодарил их за радушный прием. Кроме того, исполнитель выложил видеоролик, на котором он вместе с тверичанами поет одну из своих популярных песен.