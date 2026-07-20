В Тверской области продолжается ремонт дороги Бологое - Удомля

Ремонтные работы на участке трассы ведутся в круглосуточном режиме. Фото: ПТО.

В Тверской области работы на автодороге Бологое – Удомля перешли в активную фазу: дорожники завершили фрезерование старого асфальта и начали укладку нового асфальтобетонного покрытия на участке с 18-го по 48-й километр. Для повышения безопасности движения подрядная организация также расчищает полосу отвода от кустарников и деревьев.

Этот объект имеет стратегическое значение для Тверской области — дорога связывает два крупных города, служит частью эвакуационного маршрута Калининской АЭС, ведет к школам, больницам и живописным озерам Бологовского округа. Недавно в отчете перед Законодательным Собранием глава региона Виталий Королев подчеркнул, что ремонт трасс планируется с обязательным учетом запросов местных жителей.

Чтобы минимизировать заторы, работы ведутся круглосуточно, в том числе и ночью. Согласно двухлетнему контракту, ремонт участка, где в прошлом году уже обновили первые 15 километров, полностью завершится в августе 2027 года.