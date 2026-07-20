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НовостиОбщество20 июля 2026 11:00

Россельхознадзор обязал бежецкого землевладельца уничтожить борщевик на полях

Заброшенные пашни площадью 58 гектаров в Бежецком округе превратились в стихийную свалку бытового и строительного мусора
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Ведомство выдало предостережение собственнику.

Ведомство выдало предостережение собственнику.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Владелец неиспользуемых сельскохозяйственных полей Тверской области получил официальное предупреждение от Россельхознадзора с требованием привести угодья в порядок. В ходе обследования земель у деревень Трестино и Песогоры Бежецкого округа инспекторы Росреестра выявили, что два участка пашни общей площадью 58 гектаров заброшены.

Земли принадлежат гражданину РФ с января 2012 года, но вместо сельхозкультур на них повсеместно растут деревья, кустарники и опасный борщевик Сосновского. Кроме того, неизвестные устроили на полях свалку бытовых, строительных отходов и старой техники.

Россельхознадзор рассмотрел материалы в июле 2026 года и объявил собственнику предостережение на основании норм Земельного кодекса РФ и Федерального закона № 294-ФЗ об обязательной борьбе с сорняками. Теперь хозяин обязан убрать мусор и уничтожить борщевик под угрозой последующих проверок и крупных штрафов.