В День города одиннадцать жителей Твери получили почетные награды

Горожан награждали за профессиональные и общественные заслуги. Фото: Администрация Твери.

Глава Твери Алексей Огоньков и председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев вручили награды одиннадцати заслуженным тверичанам на открытии Дня города, рассказали в администрации Твери. Звания «Почетный гражданин города Твери» удостоены директор ЗАО «Калининское» Александр Оводков, главврач Центра специализированных видов медпомощи имени Аваева Каринэ Конюхова и Народный художник РФ Людмила Юга.

Почетный знак «За заслуги перед городом» получил учитель гимназии №12 Андрей Мишин, а памятный знак «Во славу подвига святого благоверного князя Михаила Тверского» вручили заведующей поликлиникой №3 больницы №7 Светлане Муравьевой. Почетной грамотой Главы города награждена ведущий инженер-химик ООО «Тверь Водоканал» Галина Демченко.

Благодарность Главы города объявлена преподавателю школы №43 и участнику СВО Алексею Коновалову, слесарю АО «Газпром газораспределение Тверь» Алексею Ершову, режиссеру ДК «Химволокно» Арине Никитиной, начальнику отдела АО «Тверьгорэлектро» Алексею Трофимову и тренеру спортшколы «Лидер» Александр Храмцову. Руководство города отметило, что эти награды являются признанием высокого профессионализма лауреатов и их вклада в будущее Твери.