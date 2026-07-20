Росгвардия обеспечила порядок на праздновании Дня города в Твери

Праздничные мероприятия, посвященные 891-летию Твери, завершились традиционным салютом без происшествий. Фото: Росгвардия Тверской области.

Празднование 891-летия Твери собрало около 45 тысяч гостей и завершилось без серьезных нарушений порядка. Для охраны покоя участников массовых гуляний на Дне города были задействованы сотрудники Управления Росгвардии по Тверской области и региональной полиции.

Комплекс мер безопасности начался с предварительного обследования праздничных площадок Твери специалистами инженерно-технических групп. Вблизи мест проведения концертов несли дежурство экипажи вневедомственной охраны, а порядок на акватории реки Волги на протяжении всего дня обеспечивал экипаж патрульного катера ОМОН «Барс».

Совместные усилия силовиков позволили предотвратить любые серьезные инциденты во время празднеств, которые благополучно посетили около тысячи жителей и гостей Твери. Торжество завершилось праздничным салютом в конце дня.