На 85-м году жизни скончался профессор ТвГМУ Александр Кромин

Профессор Александр Кромин заведовал кафедрой нормальной физиологии Тверского ГМУ с 1982 по 2014 годы. Фото: vk.ru/doktor_strakhov.

Тверской ученый и журналист Максим Страхов сообщил, что 19 июля 2026 года после долгой болезни на 85-м году жизни скончался бывший заведующий кафедрой нормальной физиологии ТвГМУ Александр Кромин. Ученый отдал более 40 лет служению Тверскому медицинскому университету. Кромин приехал в Тверь из Архангельска, где окончил мединститут и аспирантуру, и прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой нормальной физиологии, которой руководил с 1982 по 2014 годы.

Как подчеркнул Страхов, покойный был классиком экспериментальной медицины. Еще в 1984 году Кромин запатентовал авторский метод регистрации миоэлектрической активности ЖКТ, отмеченный золотой медалью ВДНХ СССР. В соавторстве с учениками он разработал имплантируемые электроды для изучения моторной функции желудка и желудочного пейсмекера, сотрудничал с гастроэнтерологом В. В. Черниным и стоматологами А. Ж. Петрикасом, Б. Н. Давыдовым и В. А. Румянцевым по вопросам активности жевательных мышц и бруксизма. В 1998 году он защитил докторскую диссертацию под руководством академика К. В. Судакова.

Автор более 300 научных статей, федеральных учебников по физиологии и учебных пособий на английском языке для иностранных студентов, Кромин подготовил двух кандидатов наук. Страхов отметил, что Кромин был педантичным, но доброжелательным руководителем, чьи открытия получили широкое международное признание уже после его выхода на пенсию в 2014 году.