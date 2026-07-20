В Твери задержали молодого человека при попытке разложить наркотики по тайникам

Из незаконного оборота сотрудники правоохранительных органов изъяли более 18 граммов наркотиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Заволжском районном суде Твери рассмотрят уголовное дело о неудавшемся наркобизнесе 26-летнего местного жителя. По версии следствия, в мае 2026 года мужчина приобрел партию наркотического вещества для последующей перепродажи.

В сговоре с сообщником он собирался бесконтактным способом через интернет-магазин сбыть товар, оборудовав «тайники-закладки» на улицах города. Закончить незаконную операцию сообщники не успели, так как подозреваемый был задержан полицией.

Из незаконного оборота изъято более 18 граммов наркотического средства. Прокуратура Заволжского района утвердила обвинение по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, фигуранту грозит длительный срок за покушение на крупный сбыт.