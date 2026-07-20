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НовостиОбщество20 июля 2026 8:15

В Твери задержали молодого человека при попытке разложить наркотики по тайникам

26-летний тверичанин и его сообщник лишились крупной партии наркотиков при попытке организовать сеть уличных тайников
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Из незаконного оборота сотрудники правоохранительных органов изъяли более 18 граммов наркотиков.

Из незаконного оборота сотрудники правоохранительных органов изъяли более 18 граммов наркотиков.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Заволжском районном суде Твери рассмотрят уголовное дело о неудавшемся наркобизнесе 26-летнего местного жителя. По версии следствия, в мае 2026 года мужчина приобрел партию наркотического вещества для последующей перепродажи.

В сговоре с сообщником он собирался бесконтактным способом через интернет-магазин сбыть товар, оборудовав «тайники-закладки» на улицах города. Закончить незаконную операцию сообщники не успели, так как подозреваемый был задержан полицией.

Из незаконного оборота изъято более 18 граммов наркотического средства. Прокуратура Заволжского района утвердила обвинение по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, фигуранту грозит длительный срок за покушение на крупный сбыт.