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НовостиОбщество20 июля 2026 7:00

В Твери проверят на прочность теплосети на трех улицах

20 июля в Твери стартуют плановые гидравлические испытания теплосетей на улицах Ипподромной, 15 лет Октября и Тамары Ильиной
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Коммунальщики просят горожан обходить опасные зоны.

Коммунальщики просят горожан обходить опасные зоны.

Фото: Павел МАКАРОВ.

«Объединенные энергетические системы Тверской области» проведут ежегодные опрессовки трубопроводов. Проверки на прочность под высоким давлением затронут улицы Ипподромную, 15 лет Октября, Тамары Ильиной, а также прилегающие к ним территории.

Энергетики настоятельно просят жителей Твери проявлять предельную бдительность и осторожность во время прохождения испытаний.

В случае обнаружения проседания или провала грунта, парения, а также выхода горячей воды на поверхность, горожан просят не приближаться к опасным участкам и немедленно сообщить об этом по телефонам диспетчерской службы компании: 78-00-00 или 34-93-84.