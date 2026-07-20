В Твери проверят на прочность теплосети на трех улицах

Коммунальщики просят горожан обходить опасные зоны. Фото: Павел МАКАРОВ.

«Объединенные энергетические системы Тверской области» проведут ежегодные опрессовки трубопроводов. Проверки на прочность под высоким давлением затронут улицы Ипподромную, 15 лет Октября, Тамары Ильиной, а также прилегающие к ним территории.

Энергетики настоятельно просят жителей Твери проявлять предельную бдительность и осторожность во время прохождения испытаний.

В случае обнаружения проседания или провала грунта, парения, а также выхода горячей воды на поверхность, горожан просят не приближаться к опасным участкам и немедленно сообщить об этом по телефонам диспетчерской службы компании: 78-00-00 или 34-93-84.