В Тверской области заблокировали торговцев боевым оружием без лицензий

Суд признал информацию о продаже боевого оружия без лицензии запрещенной к распространению. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Молоковского округа в ходе проведения регулярного мониторинга сети Интернет выявила грубые нарушения законодательства об обороте оружия. На шести обнаруженных страницах в свободном доступе была размещена информация о продаже боевого оружия без получения специальной лицензии.

Ознакомиться с запрещенными материалами и скопировать их в электронном формате мог любой пользователь, так как ресурсы не требовали предварительной регистрации или ввода паролей.

Для пресечения незаконной деятельности прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием признать данные сведения запрещенными к распространению на всей территории Российской Федерации. Суд полностью удовлетворил исковые требования надзорного органа, обратив вынесенное решение к немедленному исполнению.