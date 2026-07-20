Бойцы МЧС за минувшие сутки потушили возгорания в трех деревнях Тверской области

Также МЧС держит под контролем обстановку на водоемах региона. Фото: МЧС Тверской области.

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области отчитался о работе за прошедшие сутки. Пожарные и спасатели принимали меры по ликвидации последствий техногенных пожаров в деревне Большое Баранкино Бежецкого муниципального округа, деревне Рождество Рамешковского округа и деревне Кишарино Вышневолоцкого округа.

Также дежурные смены ликвидировали пять случаев горения мусора и четыре раза привлекались для реагирования на дорожно-транспортные происшествия. Параллельно силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС ведут круглосуточную координацию на всех уровнях антикризисного управления.

Под постоянным контролем МЧС Тверской области остаются мониторинг погодных условий, прохождение организованных туристических групп по маршрутам и обстановка на водных объектах региона.