В Тверской области ветеран войны Мария Петрова отметила 101-й день рождения

Мария Семёновна много работала на благо Тверской области. Фото: Правительство Тверской области

Ветерану тыла и участнице Великой Отечественной войны из Фировского округа Марии Семёновне Петровой исполнился 101 год. Со знаменательной датой её поздравил глава Тверской области Виталий Королев.

В обращении он подчеркнул, что её самоотверженный труд в суровые военные годы стал опорой для страны, и поблагодарил за вклад в общую Победу и за пример беззаветного служения родной земле.

Судьба Марии Семёновны тесно связана с Фировским районом. В годы войны она работала на железной дороге, трудилась в карьере на погрузке песка, а после Победы долгие годы разносила почту и возглавляла бригаду в сельскохозяйственном кооперативе. Её добросовестный труд отмечен медалью «Ветеран труда» и другими наградами.