Виталий Королев посетил площадки Дня города и оценил реализацию проектов

Виталий Королев посетил Горсад. Фото: Правительство Тверской области

Проект «Здоровье Верхневолжья», реализуемый по инициативе главы региона Виталия Королева и депутата Госдумы Алёны Аршиновой при поддержке правительства региона и АНО «Евразия», получил развитие в День города. На праздничной площадке был развёрнут первый мобильный пункт, организованный совместно с городской больницей №6, где все желающие могли сделать ЭКГ, проверить давление и получить врачебную консультацию.

лава региона Виталий Королев лично посетил точку, поблагодарил медиков во главе с главврачом Натальей Соколовой за инициативу и подчеркнул: диспансеризация и работа с населением на выезде имеют колоссальное значение для ранней диагностики заболеваний.

Уже накануне, 17 июля, Королев и Аршинова детально проработали с Соколовой дальнейшие шаги по развитию проекта, и теперь такие акции в областной столице будут проходить еженедельно.

Параллельно, в рамках празднования Дня города, глава региона вместе с Аршиновой осмотрел интерактивные площадки — от военно-патриотических зон до выставки «Город мастеров». А на торжественном открытии Королев сделал ещё одно знаковое заявление: Тверь официально включена в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Это решение уже поддержано на федеральном уровне и, по мнению главы региона, даст мощный толчок не только туризму, но и экономике, обновлению инфраструктуры и повышению качества жизни горожан.

Объезжая праздничные локации, Королев также проинспектировал установку нового колеса обозрения в Городском саду — аттракцион возводится по его поручению в рамках реконструкции парка. А на набережной Афанасия Никитина развернулся фестиваль «Тверь — молодёжная столица» с состязаниями и активностями при участии звёзд спорта и культуры.

Здесь Виталий Королев пообщался с любителями падела: свежая открытая коробка для этого вида спорта заработала на берегу Волги совсем недавно — во многом благодаря договорённостям, достигнутым на ПМЭФ-2026.