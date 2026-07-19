В Тверской области мужчина расстрелял инормаку жены, с которой хочет развестись

Ущерб составил 300 тысяч рублей. Фото: УМВД по Тверской области

Вдеревне Турыгино 34-летний житель Твери, находящийся в процессе бракоразводного процесса, не сдержал эмоций во время ссоры с супругой и несколько раз выстрелил в её машину из травматического пистолета.

Как сообщили в региональном управлении МВД, в результате инцидента никто не пострадал, однако транспортному средству был нанесён серьёзный урон: повреждены задний бампер и дверь багажника. Сама владелица оценила ущерб в сумму, превышающую 300 тысяч рублей. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества».

Параллельно полиция проверяет, насколько законно мужчина приобрёл травматическое оружие, из которого вёл стрельбу. Если вина фигуранта будет доказана, ему может грозить лишение свободы на срок до двух лет.