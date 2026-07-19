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НовостиПроисшествия19 июля 2026 9:56

Доверчивая жительница Твери хотела сэкономить на щебне, но осталась без денег

Женщина стала жертвой мошенников
Зоя КИРЬЯНОВА
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Павел МАКАРОВ.

Жительница Твери хотела купить щебень, но осталось и без материалов, и без денег. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.

В полицию обратилась 54-летняя женщина, ставшая жертвой мошенников. Она рассказала, что нашла на известной онлайн-площадке объявление о продаже щебня по очень привлекательной цене. Связавшись с продавцом, она обсудила все детали и перевела 40 тысяч рублей.

Однако сразу после получения денег объявление исчезло с сайта, а его автор перестал выходить на связь. Поняв, что её обманули, женщина обратилась в правоохранительные органы.