Доверчивая жительница Твери хотела сэкономить на щебне, но осталась без денег

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Павел МАКАРОВ.

Жительница Твери хотела купить щебень, но осталось и без материалов, и без денег. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.

В полицию обратилась 54-летняя женщина, ставшая жертвой мошенников. Она рассказала, что нашла на известной онлайн-площадке объявление о продаже щебня по очень привлекательной цене. Связавшись с продавцом, она обсудила все детали и перевела 40 тысяч рублей.

Однако сразу после получения денег объявление исчезло с сайта, а его автор перестал выходить на связь. Поняв, что её обманули, женщина обратилась в правоохранительные органы.