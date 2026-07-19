Стало известно, какой тверской округ посетит бригада узкопрофильных врачей

Приём ведется по предварительным спискам. Фото: Правительство Тверской области

В Тверской области продолжается практика выездного консультирования жителей отдалённых районов силами мобильных врачебных бригад. Проект реализуется на базе Областной клинической больницы с целью сделать узкопрофильную медпомощь максимально доступной для взрослого населения в муниципалитетах. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В состав выездных групп входят специалисты из ОКБ, областного кардиодиспансера, шестой городской больницы и областного лечебно-реабилитационного центра — поездки организуются на еженедельной основе. Такие выезды позволяют не только проводить первичные приёмы, но и корректировать схемы лечения, а при необходимости давать направления на госпитализацию в клиники третьего уровня.

Очередной выезд состоялся 16 июля в Пеновскую районную больницу, где приём вели эндокринолог и гинеколог из областной клинической — всего помощь получили 40 человек. Следующий визит мобильной бригады запланирован на 23 июля в Кувшиновскую ЦРБ.

Отмечается, что запись на приём к выездным врачам ведётся по предварительным спискам, которые формируют специалисты местных ЦРБ — направление выдаёт терапевт на месте.