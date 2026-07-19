Виталий Королев поздравил жителей Твери с Днём города

Виталий Королев пообещал работать над тем, чтобы сделать Тверь ещё лучше. Фото: Канал в Мах Виталия Королева

Глава Тверской области Виталий Королев поздравил тверичан с 891-летием областной столицы. Об этом он написал в своем канале в Мах.

Глава региона подчеркнул, что день рождения Твери в этом году совпадает с праздником Собора Тверских святых, что придаёт событию особую символику. В своём обращении Виталий Королев также отметил, что древний волжский город пронёс через века свой неповторимый характер — твёрдый, гостеприимный и трудолюбивый. И именно жители делают Тверь живой и настоящей, с каждым годом всё более привлекательной. Глава области признался, что давно проникся атмосферой города, его архитектурой и ритмом, назвав Тверь местом с уникальной душой.

Он также заверил, что работа по преображению городской среды продолжится. Уже сегодня радует глаз обновлённый Городской сад с новым колесом обозрения, на улице Трёхсвятской идёт укладка гранита, преображается набережная Степана Разина. В планах — появление новых парков и современных общественных зон, а также масштабное благоустройство дворов по программе «Мой двор», которая охватит все районы.

Особое внимание Королев уделил развитию культурной и спортивной сферы: в городе проходят концерты, фестивали и соревнования, и их станет ещё больше. Он анонсировал старт долгосрочного проекта «Тверь 900» — десятилетнего плана развития, который будет формироваться при участии самих горожан.

В заключении областной глава выразил стремление сделать Тверь современным, уютным и родным городом, где комфортно жить, воспитывать детей и воплощать задуманное.