Росгвардия Тверской области подвела итоги работы за первое полугодие

Полковник Дмитрий Сурков поблагодарил тверских росгвардейцев за службу. Фото: Росгвардия Тверской области.

Управление Росгвардии по Тверской области провело расширенное совещание по итогам служебной деятельности за отчетный период. Сотрудники ведомства задержали более 400 человек по подозрению в совершении различных правонарушений, включая находившихся в розыске граждан.

В рамках межведомственного взаимодействия с региональным УМВД росгвардейцы выполнили порядка 350 выездов по заявкам дежурных частей. На территории Верхневолжья под надежной защитой вневедомственной охраны находятся свыше 3800 объектов собственности, более 7 тысяч домов, квартир, дач и гаражей, а также 109 транспортных средств, в числе которых 60 автобусов «Транспорта Верхневолжья».

Благодаря оперативной работе за первые шесть месяцев не допущено ни одной кражи с охраняемых объектов. Начальник Управления Росгвардии по Тверской области полковник полиции Дмитрий Сурков поблагодарил личный состав за добросовестное несение службы.