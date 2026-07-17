Тверская лаборатория выявила опасные микроорганизмы в вологодских консервах

Гречневая каша с говядиной вологодского производства не прошла тест на промышленную стерильность. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Нарушения в области микробиологии зафиксированы Тверской испытательной лабораторией ФГБУ «ВНИИЗЖ» 16 июля 2026 года. В пробе консервов «Каша гречневая с говядиной», взятой на предприятии в Вологодской области в рамках госмониторинга пищевой продукции по заявке Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, выявлены молочнокислые бактерии, плесневые грибы и дрожжи.

Наличие неспорообразующих микроорганизмов указывает на несоблюдение технологических процессов, плохой санитарный контроль на производстве, дефекты герметичности упаковки или неудовлетворительное качество поступающего сырья.

Лаборатория оперативно разместила результаты экспертизы в федеральных системах «Веста» и Раннего Оповещения Россельхознадзора. Все материалы переданы в региональное Управление для принятия мер реагирования и отправки информационных писем.