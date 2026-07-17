Виталий Королев пообещал обновить оборудование в Андреапольской ЦРБ

По решению Виталия Королева за каждым муниципальным округом будут закреплены кураторы из правительства региона. Фото: max.ru/korolev.

Глава Тверской области Виталий Королев совершил рабочую поездку в Андреаполь, где провел встречу с местными жителями и обсудил с ними вопросы модернизации здравоохранения. По итогам этого диалога руководитель региона поручил провести ремонт кровли инфекционного отделения Андреапольской ЦРБ, благоустроить территорию больницы и обновить медицинское оборудование, рассказал Королев в своем канале в MAX.

В текущем году для учреждения закупят маммограф, флюорограф и аппарат УЗИ. Также по просьбе ветеранского актива было принято решение организовать в августе выездной прием врачей из Областной больницы непосредственно в Андреаполе, чтобы избавить жителей от необходимости ехать в Тверь.

"Такая обратная связь – основа нашей работы. Это то, о чём говорит наш Президент Владимир Путин – не сидеть в кабинетах, а идти к людям и говорить с ними. Вводим новый принцип работы для всей команды Правительства. Накануне уже объявил в областном парламенте, что за каждым округом будут закреплены кураторы – заместитель председателя Правительства и министр. Это позволит нам системно получать обратную связь с территорий и оперативно решать актуальные вопросы", - сказал Королев.