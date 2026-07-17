Тверичанин убил знакомого ножом и оставил тело на лестничной площадке

Трагедия произошла в квартире подсудимого во время совместного распития спиртных напитков с погибшим. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд признал 73-летнего жителя Твери виновным в совершении убийства своего знакомого (часть 1 статьи 105 УК РФ) и приговорил его к 8 годам строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Трагедия произошла в мае 2025 года в квартире подсудимого, где он распивал спиртное с пришедшим в гости товарищем.

В процессе возникшей ссоры хозяин жилья нанес гостю смертельные ранения кухонным ножом в область груди и правого колена. Сразу после этого мужчина попытался избавиться от улик: он перетащил тело погибшего в подъезд, оставив его напротив входа в свою квартиру, и тщательно замыл следы крови в комнатах.

Доказательства вины собрали сотрудники Заволжского межрайонного следственного отдела города Твери СК РФ, а государственное обвинение в суде поддержала прокуратура Заволжского района Твери.