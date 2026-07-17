Прокуратура Твери добилась восстановления газоснабжения в доме на Профсоюзов

Жители больше месяца оставались без газа из-за воды в оборудовании. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура Пролетарского района города Твери провела проверку по коллективному обращению жильцов многоквартирного дома. Было установлено, что в июне 2026 года специалисты АО «Газпром газораспределение Тверь» прекратили поставку газа в здание из-за попадания воды в общедомовое газоиспользующее оборудование.

Причиной инцидента стало ненадлежащее содержание общего имущества со стороны обслуживающей организации. В связи с этим прокурор района внес официальное представление директору ООО «Современные коммунальные системы».

Требование надзорного органа было рассмотрено и удовлетворено коммунальной компанией, после чего газоснабжение жилого дома полностью восстановили.