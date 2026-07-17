Шесть человек получили травмы в дорожных авариях Тверской области за сутки

Ведомство зарегистрировало четыре аварии за 24 часа. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

В регионе было зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых травмы получили шесть человек. В Торжке в 19:15 зафиксирован наезд на пешехода у дома №9 на улице Медниковых. 41-летний водитель на Toyota Corolla, двигаясь от улицы Степана Разина к площади Пушкина, совершил наезд на 59-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу справа налево по ходу движения машины.

Пешеход получил телесные повреждения. В Старицком округе в 22:00 на 4-м километре автодороги Р132 «Золотое кольцо» – Юрьевское – Гостенево 35-летний водитель на Renault Logan совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием на крышу.

Мужчина следовал со стороны трассы Р132 в сторону деревни Гостенево и не справился с управлением. В результате ДТП была травмирована 20-летняя пассажирка иномарки. Подробности остальных двух происшествий из суточной сводки ведомство не сообщает.