В Тверской области проведут испытания теплосетей с 20 июля

Автомобилистов предупредили об опасности парковки на тепловых люках во время опрессовки сетей. Фото: Павел МАКАРОВ.

На время проверок ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» временно отключит горячее водоснабжение в жилых домах и социальных объектах.

Ограничения затронут потребителей на улицах Розы Люксембург, Силикатной, Осипенко, Серова, Академика Туполева, Алексея Томского, Герцена, Маяковского, Пржевальского, а также в Малом Заводском проезде. В зону отключения попали средняя школа №31, детский сад № 20/1 и Дворец культуры.

Энергетики просят водителей не парковать машины на люках тепловых камер. При обнаружении провалов грунта или выброса воды необходимо немедленно сообщить в ОЭС по телефону (4822) 78-00-00 или в городскую диспетчерскую службу Твери по номеру (4822) 34-87-07.

Подробный список адресов, где будет отключена горячая вода:

1-й Розы Люксембург пер. — 4 (СОШ №31), 6;

1-я Силикатная ул. — 3, 7, 11, 13а;

2-я Осипенко ул. — 4, 8, 10, 18, 20, 24;

2-я Серова ул. — 2, 6, 8, 10, 12, 30/24 (нежилое), 33;

2-я Силикатная ул. — 2/21, 2к2, 4, 6;

Академика Туполева ул. — 101, 103, 105 (ДК), 107, 109, 111 (нежилое), 112/24, 113, 115, 116, 116к2, 116к3, 118, 118 (нежилое), 120 (нежилое), 122 (депо ТТУ);

Алексея Томского ул. — 4, 6/2, 7 (СОШ №31), 8/1, 12, 14;

Герцена ул. — 64 (детский сад № 20/1);

Малый Заводской пр-д — 12;

Маяковского ул. — 44, 48;

Пржевальского ул. — 14/50, 18/8, 55, 55а, 57, 58, 58к1, 59, 60, 61, 62, 64, 64к1, 66, 66к1, 68, 68к1 (нежилое), 70;

Розы Люксембург ул. — 96, 98, 100, 102, 116 (СОШ №31).