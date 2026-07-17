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НовостиОбщество17 июля 2026 6:33

В Тверской области проведут испытания теплосетей с 20 июля

С 20 июля в Твери стартуют плановые гидравлические испытания тепловых сетей
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Автомобилистов предупредили об опасности парковки на тепловых люках во время опрессовки сетей.

Автомобилистов предупредили об опасности парковки на тепловых люках во время опрессовки сетей.

Фото: Павел МАКАРОВ.

На время проверок ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» временно отключит горячее водоснабжение в жилых домах и социальных объектах.

Ограничения затронут потребителей на улицах Розы Люксембург, Силикатной, Осипенко, Серова, Академика Туполева, Алексея Томского, Герцена, Маяковского, Пржевальского, а также в Малом Заводском проезде. В зону отключения попали средняя школа №31, детский сад № 20/1 и Дворец культуры.

Энергетики просят водителей не парковать машины на люках тепловых камер. При обнаружении провалов грунта или выброса воды необходимо немедленно сообщить в ОЭС по телефону (4822) 78-00-00 или в городскую диспетчерскую службу Твери по номеру (4822) 34-87-07.

Подробный список адресов, где будет отключена горячая вода:

1-й Розы Люксембург пер. — 4 (СОШ №31), 6;

1-я Силикатная ул. — 3, 7, 11, 13а;

2-я Осипенко ул. — 4, 8, 10, 18, 20, 24;

2-я Серова ул. — 2, 6, 8, 10, 12, 30/24 (нежилое), 33;

2-я Силикатная ул. — 2/21, 2к2, 4, 6;

Академика Туполева ул. — 101, 103, 105 (ДК), 107, 109, 111 (нежилое), 112/24, 113, 115, 116, 116к2, 116к3, 118, 118 (нежилое), 120 (нежилое), 122 (депо ТТУ);

Алексея Томского ул. — 4, 6/2, 7 (СОШ №31), 8/1, 12, 14;

Герцена ул. — 64 (детский сад № 20/1);

Малый Заводской пр-д — 12;

Маяковского ул. — 44, 48;

Пржевальского ул. — 14/50, 18/8, 55, 55а, 57, 58, 58к1, 59, 60, 61, 62, 64, 64к1, 66, 66к1, 68, 68к1 (нежилое), 70;

Розы Люксембург ул. — 96, 98, 100, 102, 116 (СОШ №31).