Спасатели МЧС ликвидировали семь пожаров в Тверской области за сутки

Спасатели подвели итоги дежурных суток. Фото: МЧС Тверской области.

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области сообщил о результатах работы за сутки. Пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию семи техногенных пожаров.

Возгорания были ликвидированы в Твери на бульваре Профсоюзов и на улице Придорожной в районе ДРСУ-2, а также в поселке Старая Торопа Западнодвинского муниципального округа на улице Комсомольской и в деревне Юрьевское Старицкого округа на улице Молодежной. Кроме того, пожарные трижды выезжали на тушение горящего мусора.

Параллельно с этим ведомство продолжает круглосуточную координацию антикризисного управления на всех уровнях единой государственной системы РСЧС, держа под контролем погодные условия, прохождение туристических маршрутов организованными группами и оперативную обстановку на водных объектах области.