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НовостиПроисшествия17 июля 2026 5:51

Спасатели МЧС ликвидировали семь пожаров в Тверской области за сутки

По состоянию на 06:00 17 июля 2026 года пожарные потушили за прошедшие сутки семь техногенных возгораний в Тверской оболасти
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Спасатели подвели итоги дежурных суток. Фото: МЧС Тверской области.

Спасатели подвели итоги дежурных суток. Фото: МЧС Тверской области.

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области сообщил о результатах работы за сутки. Пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию семи техногенных пожаров.

Возгорания были ликвидированы в Твери на бульваре Профсоюзов и на улице Придорожной в районе ДРСУ-2, а также в поселке Старая Торопа Западнодвинского муниципального округа на улице Комсомольской и в деревне Юрьевское Старицкого округа на улице Молодежной. Кроме того, пожарные трижды выезжали на тушение горящего мусора.

Параллельно с этим ведомство продолжает круглосуточную координацию антикризисного управления на всех уровнях единой государственной системы РСЧС, держа под контролем погодные условия, прохождение туристических маршрутов организованными группами и оперативную обстановку на водных объектах области.