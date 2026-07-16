Виталий Королев поставил задачи по актуальным для Пеновского округа вопросам

Глава региона на встрече с работниками предприятия в Пено. Фото: ПТО.

16 июля глава региона Виталий Королев после отчета в Заксобрании отправился в Пеновский округ и посетил там градообразующее предприятие, где производится различная продукция из дерева. Руководитель области пообщался там с рабочим коллективом и в итоге в ответ на запросы людей поставил ряд задач. В частности, будет проработан вопрос в Пено нового ДК.

«Важно, чтобы вы рассказали, каким он должен быть. И как можно быстрее реализовать этот проект», – обратился к участникам встречи Виталий Королев.

Глава региона также отреагировал на вопрос о ремонте местной автодороги.

«Это один из самых частых запросов наших жителей во всех моих рабочих поездках. Со следующего года при выборе объектов для включения в план дорожных работ в приоритетном порядке опираемся на мнение жителей. Об этом сегодня тоже говорили в Заксобрании. В Пеновском округе, как рассказал коллектив, нужен ремонт дороги Пено – Слаутино – Рунский. Будем решать вопрос!» – сообщил Виталий Королев в своем канале Мах.

Также будут проработаны вопросы о создании в Пено площадки для занятий различными видами спорта.