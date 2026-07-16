Знаменитый чемпион Илья Ковальчук сыграет и раздаст автографы на Дне Твери

Илья Ковальчук приедет в Тверь на День города. Фото: Степан КАМЕНЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Одним из участников Дня города Твери 19 июля станет прославленный хоккеист и наш земляк Илья Ковальчук. Он при поучаствует в фестивале «Тверь – молодежная столица» (6+) в зоне отдыха «Городской пляж» на набережной Афанасия Никитина.

Как сообщила городская админитрация, фестиваль начнется в 12 часов, а Ковальчук будет там с 13 до 15 часов. Он проведет автограф-сессию и сыграет в шафлборд.

Там же в 17 часов выступит группа IOWA.

Программу Дня города смотрите на нашем сайте далее по ссылке.