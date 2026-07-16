Организована доследственная проверка из-за проблемы в деревне под Тверью

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Областное управление СК РФ сообщило о проведении доследственной проверки по ситуации в деревне Ельзово в Калининском округе. В соцсети выявлена информация об отсутствии там электроэнергии.

"С целью установления обстоятельств произошедшего, включая причины и условия, приведшие к отключению электроснабжения, Калининским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщило областное управление СК.