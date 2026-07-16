Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июля 2026 17:12

Организована доследственная проверка из-за проблемы в деревне под Тверью

Областное управление СК отреагировало на информацию об отсутствии электроэнергии в деревне Ельзово
Алексей АНДРЕЕВ
По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Областное управление СК РФ сообщило о проведении доследственной проверки по ситуации в деревне Ельзово в Калининском округе. В соцсети выявлена информация об отсутствии там электроэнергии.

"С целью установления обстоятельств произошедшего, включая причины и условия, приведшие к отключению электроснабжения, Калининским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщило областное управление СК.