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НовостиОбщество16 июля 2026 16:28

Виталий Королев прокомментировал решение о списании задолженности Тверской области

Девяти регионам страны, в том числе Верхневолжью, реструктуризируют задолженности по бюджетным кредитам
Алексей АНДРЕЕВ
Тверской области стоит порадоваться.

Тверской области стоит порадоваться.

Фото: Алексей АНДРЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство РФ приняло решение о списании с девяти регионов страны задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 8,37 млрд рублей.

"В числе субъектов – Тверская область. Отличные новости! Правительство РФ реструктуризовало нашу задолженность по бюджетным кредитам. 1 млрд и 5 млн рублей направим на решение социально значимых вопросов! Эту тему мы только в понедельник обсуждали с мэром Москвы Сергеем Семёновичем Собяниным. И вот уже результат!", - написал в своем канале в Мах глава региона Виталий Королев.