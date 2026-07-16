Виталий Королев прокомментировал решение о списании задолженности Тверской области

Тверской области стоит порадоваться. Фото: Алексей АНДРЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство РФ приняло решение о списании с девяти регионов страны задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 8,37 млрд рублей.

"В числе субъектов – Тверская область. Отличные новости! Правительство РФ реструктуризовало нашу задолженность по бюджетным кредитам. 1 млрд и 5 млн рублей направим на решение социально значимых вопросов! Эту тему мы только в понедельник обсуждали с мэром Москвы Сергеем Семёновичем Собяниным. И вот уже результат!", - написал в своем канале в Мах глава региона Виталий Королев.