Директор магазина в Твери присвоил снегоуборочную технику и деньги из кассы

Прокуратура направила дело в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Московского района города Твери утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении двух преступлений по части 2 статьи 160 УК РФ (присвоение вверенных денежных средств с использованием служебного положения в значительном размере).

По версии следствия, с июля по октябрь 2025 года обвиняемый, занимая руководящую должность в одном из тверских магазинов, заставлял подчиненных изымать деньги из кассы и передавать ему снегоуборочное оборудование под предлогом доставки.

Вверенные ценности и средства фигурант забрал себе и потратил по собственному усмотрению. Нанесенный ущерб превысил 520 тысяч рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский районный суд Твери.