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НовостиОбщество16 июля 2026 14:24

Виталий Королев поздравил тверскую труженицу тыла с вековым юбилеем

Глава Тверской области Виталий Королев обратился со словами благодарности к Марии Ивановне Мещеряковой в день ее 100-летия
Антон ПАЛЬЧИКОВ
В годы войны Мария Мещерякова работала на торфопредприятии в Калининском районе, обеспечивая тыл ресурсами.

В годы войны Мария Мещерякова работала на торфопредприятии в Калининском районе, обеспечивая тыл ресурсами.

Фото: Ольга ТРОФИМОВА. Перейти в Фотобанк КП

16 июля жительница города Твери, ветеран Великой Отечественной войны и труженица тыла Мария Ивановна Мещерякова отмечает вековой юбилей. С сотым днем рождения труженицу тыла поздравил глава Тверской области Виталий Королев.

«Ваш трудовой подвиг на земле Верхневолжья, совершенный в годы Великой Отечественной войны, – это часть героической истории тверского края, одна из страниц народного подвига ради Великой Победы. От лица жителей Тверской области благодарю Вас за пример стойкости перед лицом испытаний», - отметил глава региона.

Мария Ивановна родилась в Алтайском крае, в селе Вавилонское, откуда в 1930 году вместе с родителями переехала в Тверь. В годы войны она самоотверженно трудилась на торфопредприятии в Савватьево Калининского района. В послевоенное мирное время женщина работала на различных предприятиях Калинина и Республики Карелия. За свои многолетние заслуги ветеран награждена медалью «Ветеран труда».