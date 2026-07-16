Виталий Королев поздравил тверскую труженицу тыла с вековым юбилеем

В годы войны Мария Мещерякова работала на торфопредприятии в Калининском районе, обеспечивая тыл ресурсами. Фото: Ольга ТРОФИМОВА. Перейти в Фотобанк КП

16 июля жительница города Твери, ветеран Великой Отечественной войны и труженица тыла Мария Ивановна Мещерякова отмечает вековой юбилей. С сотым днем рождения труженицу тыла поздравил глава Тверской области Виталий Королев.

«Ваш трудовой подвиг на земле Верхневолжья, совершенный в годы Великой Отечественной войны, – это часть героической истории тверского края, одна из страниц народного подвига ради Великой Победы. От лица жителей Тверской области благодарю Вас за пример стойкости перед лицом испытаний», - отметил глава региона.

Мария Ивановна родилась в Алтайском крае, в селе Вавилонское, откуда в 1930 году вместе с родителями переехала в Тверь. В годы войны она самоотверженно трудилась на торфопредприятии в Савватьево Калининского района. В послевоенное мирное время женщина работала на различных предприятиях Калинина и Республики Карелия. За свои многолетние заслуги ветеран награждена медалью «Ветеран труда».