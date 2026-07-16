В Тверской области упал спрос на наличные

В Тверской области все чаще используют оплату по QR-кодам и Систему быстрых платежей. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Жители Верхневолжья стали чаще использовать биометрию, QR-коды, систему быстрых платежей и электронные кошельки, из-за чего число классических операций по картам (оплата и переводы) сократилось на 12%, составив 123 миллиона транзакций. Объем таких операций упал на 10%, составив более 182 миллиардов рублей.

По словам эксперта тверского отделения Банка России Натальи Герич, цифровой формат привлекает потребителей скоростью, простотой и кешбэком. Всего за квартал держатели карт провели 126 миллионов транзакций на сумму 233 миллиарда рублей. На снятие наличных пришлось 22% от общего объема: деньги обналичивали более 3 миллионов раз (спад на 4%), сняв 51 миллиард рублей.

На начало апреля 2026 года жители региона получили более 176 тысяч банковских карт, а всего на руках у потребителей их почти 4 миллиона (в среднем по 3 карты на жителя). Обслуживают их около одной тысячи банкоматов и 38 тысяч POS-терминалов, количество которых выросло за год на 12%.