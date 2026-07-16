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НовостиОбщество16 июля 2026 13:24

Специалисты проверили безопасность 40 тысяч тонн тверского картофеля

15 июля 2026 года Тверская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» завершила исследования крупной партии картофеля
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Лаборатория подтвердила в картофеле отсутствие ГМО и пестицидов. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Лаборатория подтвердила в картофеле отсутствие ГМО и пестицидов. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Новый урожай картофеля из Верхневолжья успешно прошел проверку на потребительскую безопасность. Исследования партии объемом сорок тысяч тонн завершились 15 июля 2026 года в Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Специалисты провели 30 тестов по восьми группам показателей, оценивая продукцию на содержание радионуклидов, нитратов и нитритов, токсичных элементов, ГМО, хлорорганических соединений и остатков 18 видов пестицидов. Эксперты также убедились в соблюдении санитарно-паразитологических и микробиологических требований.

Вся проверенная продукция полностью соответствует государственным стандартам качества. Необходимые для декларирования протоколы испытаний уже оформлены и выданы заявителю.