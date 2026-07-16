Тверской Центр уличного баскетбола отметил трехлетие со дня открытия

Тренировки на крупнейшей в стране стритбольной площадке проходят в круглогодичном режиме. Фото: архив Tverisport.ru и ЦУБ.

Тверской Центр уличного баскетбола (ЦУБ) на берегу Волги отмечает три года с момента открытия 15 июля 2023 года. Инфраструктура крупнейшей в стране площадки включает три универсальных корта, девять колец, три стритбольные площадки, трибуны с навесами, детский комплекс и большую зону воркаута.

Как подчеркивает tverisport.ru, площадка быстро стала точкой притяжения для любителей спорта всех возрастов, где тренировки не прекращаются даже зимой. Проект запустили компания «ДКС» и областная федерация баскетбола при поддержке Правительства Тверской области.

В честь юбилея 19 июля, в День города Твери, здесь состоится турнир по баскетболу 3х3 на Кубок АО «ДКС». Кроме того, в августе на площадке впервые пройдет этап 4-го сезона Лиги сильных людей по баскетболу 3х3 на колясках, доказывающий доступность спорта для каждого.