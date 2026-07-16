Роспотребнадзор зарегистрировал 286 укусов клещей в Тверской области за неделю

Эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям в Тверской области находится на постоянном контроле ведомства. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Тверской области представило отчет по ситуации с клещевыми инфекциями. За прошедшую неделю зафиксировано 286 случаев присасывания клещей, при этом 34% от общего числа пострадавших составили дети.

В ведомстве отмечают, что сейчас регистрируются лишь единичные случаи заболеваний клещевыми инфекциями. Для предотвращения укусов жителям региона рекомендуют носить светлую одежду, использовать репелленты для кожи и вещей, а во время прогулок выбирать протоптанные тропы и избегать кустарников или высокой травы.

После возвращения домой важно осмотреть шею, подмышки, пах и зону за ушами, а также обработать домашних животных специальными средствами и вовремя косить траву на дачах. Ситуация находится на постоянном контроле специалистов.