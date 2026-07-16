Виталий Королев представил расширенный пакет поддержки участников СВО

Помощь военнослужащим и их близким в Тверской области координируется на базе фонда «Защитники Отечества». Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Представляя в областном парламенте отчет об итогах работы Правительства за 2025 год, Виталий Королев назвал поддержку ветеранов и участников СВО абсолютным приоритетом. В регионе действует один из самых масштабных в стране комплексов мер поддержки, который постоянно расширяется.

Военнослужащие могут рассчитывать на содействие в трудоустройстве, реабилитации, диспансеризации, обучении вождению и газификации домовладений, а их дети получают приоритет при зачислении в школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. Различные направления помощи координирует тверской филиал фонда «Защитники Отечества». В июне по решению Королева также был увеличен объем деловой древесины по льготной цене для строительства и ремонта домов и хозяйственных построек.

Кроме того, созданы условия для профессиональной самореализации бойцов: 13 выпускников кадровой программы «Герои Верхневолжья», подготовивших проекты развития муниципалитетов, уже начали работу в региональной системе управления.