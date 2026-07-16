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НовостиОбщество16 июля 2026 11:27

Алёна Аршинова подала документы на выборы в Госдуму от Тверской области

Депутат Государственной думы Алёна Аршинова подала документы в избирательную комиссию для регистрации на предстоящих выборах
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Алёна Аршинова координирует проекты благоустройства и обновления инфраструктуры Тверской области. Фото: Егор Шифо.

Алёна Аршинова координирует проекты благоустройства и обновления инфраструктуры Тверской области. Фото: Егор Шифо.

Кандидат по 178-му избирательному округу Тверской области Алёна Аршинова подала документы для официальной регистрации на выборах в Госдуму.

Округ объединяет около 500 тысяч человек и включает Московский, Пролетарский, Центральный районы Твери, часть Калининского округа (поселки Восток, Комсомольский, Маяк, Орша, Суховерково, Эммаусс, села Беле-Кушальское, Бурашево, Дуденцы, Ильинское, Каблуково, Красная Гора, Кузьминское, Никольское, Петровское, Покровское, Пушкино, Рождествено, Тургиново), Бежецкий, Весьегонский, Калязинский, Кашинский, Кесовогорский, Кимрский, Конаковский, Краснохолмский, Лесной, Максатихинский, Молоковский, Рамешковский, Сандовский, Сонковский и Удомельский округа.

Аршинова координирует проекты соглашения между АНО «Евразия» и регионом: восстановление Городского сада Твери, строительство бегового центра и поставку 42 новых машин скорой помощи.

Она подчеркнула, что приоритеты в своей деятельности формирует на встречах с ветеранами, молодежью, педагогами, врачами и рабочими Твери и округов, стремясь доводить начатые проекты до полезного для жителей результата. Подача документов является закономерным продолжением этой совместной работы.