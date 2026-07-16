Силовики проводят проверку. Фото: Прокуратура Тверской области.

Трагедия произошла 12 июля 2026 года в Спировском округе. По предварительным данным, 58-летний мужчина вышел из дома в селе Выдропужск и оказался в непосредственной близости от оборванных проводов под напряжением, упавших на принадлежащий ему земельный участок. Пострадавший получил смертельные травмы и скончался на месте.

В Тверской области мужчина погиб от удара током на своем участке Видео: Прокуратура Тверской области.

На следующий день, 13 июля, тело без видимых признаков насильственной смерти было обнаружено следователями. Сообщается, что ранее погибший обращался к энергетикам и в экстренные службы с информацией об аварийной ситуации, но провода не убрали.

Сейчас Вышневолоцкий межрайонный следственный отдел СК РФ проводит доследственную проверку, а прокуратура Спировского района на основании сообщений в СМИ организовала проверку соблюдения закона при эксплуатации электросетей и действий должностных лиц.