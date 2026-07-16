За 2025 год в Тверской области построили 285 километров газовых сетей

В регионе реализуется масштабная программа газификации. Фото: ПТО.

Глава региона Виталий Королев 16 июля в отчете об итогах работы областного правительства за 2025 год сообщил депутатам Заксобрания, как реализуется главный инфраструктурный проект в Верхневолжье. Речь о масштабной программе газификации.

«В 2025 году построено 285 километров газовых сетей. Программой догазификации охвачено 6 тысяч 662 дома и квартиры. В коммунальном хозяйстве продолжена модернизация, включающая строительство современных блочно-модульных котельных. В 2025 году по различным программам установлено 26 котельных», – рассказал Виталий Королев.

Глава региона напомнил, что им с Газпромом подписано соглашение о завершении газификации еще не газифицированных территорий Верхневолжья в 2026-2030 годы. Под это дело предполагается очень серьезное финансирование - 28,5 млрд рублей. Планируется, что газ уже в этом году придет в Оленино , а следующем - в Нелидово. Также сейчас прорабатывается вопрос о расширении газификации Калининского округа.

В дорожной отрасли за год также проведена большая работа - отремонтировано более 350 км автотрасс. Продолжается реализация проектов по строительству Западной хорды и Западного моста в Твери.

Кроме того, в 2025 году вновь проведена большая работа по благоустройству территорий - обновлены 111 общественных пространств и дворов, в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Завершена реализация пяти проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в Удомле, Бежецке, Торжке и Калязине.

326 проектов во всех муниципалитетах реализовано по Программе поддержки местных инициатив.

Есть рост в строительной отрасли. За год введено свыше 869 тысяч квадратных метров жилья, а объём работ составил 104,7 млрд рублей. Это на 28% больше, чем в 2024 года.