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НовостиОбщество16 июля 2026 10:14

Ревнивый житель Тверской области лишился коробки передач после драки у магазина

Ссора двух мужчин в деревне Старое Мелково обернется для одного из них ремонтом машины почти на полмиллиона рублей
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Последствия потасовки двух мужчин. Фото: МВД Тверской области.

Последствия потасовки двух мужчин. Фото: МВД Тверской области.

Участковый уполномоченный Редкинского отдела полиции ОМВД России «Конаковский» разбирался в деталях конфликта на парковке супермаркета. Предварительно установлено, что 38-летний местный житель привез супругу в магазин за покупками. Заметив, что на его жену смотрит посторонний мужчина, автовладелец затеял словесную перепалку.

Спор быстро перерос в драку, во время которой 35-летний житель одного из южных регионов России побил машину оппонента и сломал рычаг селектора автоматической коробки передач. Потерпевший оценил нанесенный ущерб в 465 000 рублей.

Подразделением дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества), фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.