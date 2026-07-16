Виталий Королев представил новый инвестпакет Тверской области

Благодаря мерам господдержки в Тверской области планируется создать более 14,5 тысяч новых рабочих мест. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Развитие малого бизнеса и создание рабочих мест стали ключевыми темами доклада главы региона Виталия Королева в Заксобрании 16 июля. Он отметил, что число самозанятых в Тверской области увеличилось на 33%, а оборот сектора МСП превысил 586 миллиардов рублей. Для поддержки предпринимателей Фонд содействия предпринимательству предоставил 123 поручительства на 1,3 миллиарда рублей и льготные займы на 854 миллиона рублей.

Еще 33 экспортных контракта более чем на 5,3 миллиона долларов тверские компании заключили с Китаем, Беларусью и Казахстаном через Центр поддержки экспорта. «Инвестиции компаний в основной капитал выросли на 34%. В 2025 году завершена реализация 16 инвестиционных проектов. Всего в Тверской области реализуется и планируется к реализации 119 проектов с общим объемом вложений 236 миллиардов рублей, созданием свыше 14 тысяч 500 рабочих мест», - сообщил Виталий Королев.

Активнее всего инвесторы заходят в Тверь, Калининский, Конаковский округа, а также в Кимрский, Старицкий, Ржевский, Калязинский и Кувшиновский округа. Данные задачи реализуются в рамках нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт».