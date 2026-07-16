Виталий Королев рассказал, как обстоят дела в экономике Тверской области

Глава региона отчитался о работе областного правительства. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

16 июля глава региона Виталий Королев представил в Заксобрании Тверской области отчет о результатах работы областного правительства за прошлый год, в том числе, конечно. рассказал о том, как развивается наша экономика.

Руководитель области отметил, что 2025-й был годом развития для нашего региона. Подчеркнул, что несмотря на санкциии, продолжился рост господдержки бизнеса и финансирования соцсферы.

«Ключевые ресурсы были направлены на достижение национальных целей развития, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Основным инструментом этой работы являются национальные проекты. В Тверской области в 2025 году велась реализация 42 региональных проектов в рамках 12 нацпроектов», – сказал Виталий Королев.

В областном бюджете в 2025-м продолжился рост доходов - до 139 млрд 300 млн рублей. Это на 14,4% больше, чем в 2024-м. При этом глава региона акцентировал внимание на том, что рост достигнут по большинству бюджетообразующих налогов. А также отметил и то, что в этом году доходы растут опережающими темпами.

Расходы составили 139 млрд 500 млн рублей. Виталий Королев уточнил, что самыми объемными по финансированию стали дорожное хозяйство и отрасль здравоохранения.

Валовой региональный продукт по итогам 2025 года составил свыше 915 млрд рублей - это на 90 млрд больше, чем в 2024-м.

Виталий Королев также сообщил, что объем отгрузки промышленной продукции в регионе вырос на 59,9 млрд рублей и составил за год 840 млрд рублей. Тут руководитель области выделил производства нефтепродуктов, пищевых продуктов, электрооборудования, компьютеров и лекарств.

«Эффективная работа промышленности во многом была обеспечена государственной поддержкой, которая составила более 2 с половиной миллиардов рублей», – отметил глава региона.

В аграрной отрасли объемы производства увеличились на на 7,8%. Причем тут также сыграла роль господдержка - она выросла на 47,6% до почти 4,8 млрд рублей.

Продолжает развиваться отрасль туризма. Турпоток за год составил 3 млн человек, а господдержка составила более 1,3 млрд рублей.