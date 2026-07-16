Владелец участка под Тверью заплатит штраф из-за заброшенных полей

Владелец не привел землю в порядок в установленный срок. Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Региональное Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проинформировало о вынесении судебного решения мировым судьей судебного участка № 64 Тверской области.

Владелец трех участков сельскохозяйственного назначения не исполнил предписание об очистке угодий от древесной и сорной растительности (в частности, берез, елей, ольхи, бодяка, пырея и ежовника), выданное по итогам проверки 2025 года.

Рассмотрев материалы, суд подтвердил законность требований ведомства и достаточность предоставленного времени для исправления нарушений. На основании части 25 статьи 19.5 КоАП РФ правообладателю назначено административное наказание в виде штрафа 10 тысяч рублей.